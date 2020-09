Referendum, exit-poll: netta vittoria del Sì. La Casta "si castra". Vittorio Feltri: "Perché ora Mattarella deve farci votare"

21 settembre 2020 a

Negli exit poll delle 15 del 21 settembre relativi al referendum del taglio dei parlamentari il "Sì" ottiene il 60-64 per cento a fronte del "No" che ottiene il 36-40 per cento. Questo il dato del sondaggio in pieno voto diffuso dalla Rai. Il "sì", esito sperato dal Movimento 5 Stelle, è dunque avanti. A commentare immediatamente il dato è l'economista della Lega, Claudio Borghi: "Mi dispiace, pecccato, ovviamente non c’erano partiti ufficialmente in campo per il no, l’opinione del paese non è quella fotografata dai partiti, vedremo risultato finale". Tutto come previsto, insomma: la casta si castra.

Qui il commento di Vittorio Feltri: "Se vince il "sì" al referendum, elezioni subito"

