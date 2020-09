Matteo Salvini, indiscreto di Enrico Mentana: "Se parte da via Bellerio significa solo una cosa". Pronto a tutto

21 settembre 2020 a

Il segnale decisivo? "Quando Matteo Salvini uscirà, vorrà dire che Susanna Ceccardi avrà vinto". Enrico Mentana, direttore del TgLa7 e protagonista della sua ormai tradizionale maratona elettorale, incalza il suo inviato davanti alla sede della Lega per capire le mosse del leader e segretario. Salvini è in via Bellerio e secondo fonti leghiste partirà alla volta della Toscana solo se le cose si metteranno bene. Per ora, gli exit poll delle regionali vedono il dem Eugenio Giani davanti alla Ceccardi con un vantaggio di pochissimi punti, ma lo spoglio dei voti "reali" potrebbero raccontare un'altra storia.

La partita, per la maggioranza ma pure all'interno del centrodestra, si gioca tutta in Toscana, vero e proprio Ohio d'Italia. Roccaforte rossa, se terrà rinvierà il collasso del governo (anche se alla luce degli altri risultati potrebbe aprire una resa dei conti tra Pd, M5s e premier Giuseppe Conte), se crollerà darà il via al Big bang del centrosinistra. Soprattutto, però, consegnerà al centrodestra una amministrazione che pende a sinistra fin dal Secondo Dopoguerra. Un risultato storico che val bene una corsa in auto verso Cascina, all'ultimo secondo.

