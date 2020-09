Nicola Zingaretti nomina nuovo presidente di Autostrade Lazio. Ma il suo nome compare nelle carte dell'antimafia

25 settembre 2020 a

a

a

Nicola Zingaretti ha scelto il suo uomo per sbloccare il progetto dell'autostrada Roma-Latina. Si tratta di Giovanni Galoppi, avvocato e docente con un lungo passato di incarichi in diversi enti e società. Il presidente del Lazio - con decreto del 17 settembre scorso - lo ha nominato presidente del cda di Autostrade del Lazio spa, la società incaricata di mandare avanti l’opera, con un appalto da 2,7 miliardi di euro. Come riporta Repubblica, però, l'uomo scelto da Zingaretti compare anche nelle carte dell'inchiesta antimafia Dirty Glass, che ha portato a 11 arresti proprio il giorno prima della nomina di Galoppi. In tale inchiesta, l'antimafia ipotizza reati in materia fiscale, tributaria e fallimentare, riciclaggio e soffiate ricevute da investigatori corrotti.

Video su questo argomento "La curiosa vittoria del Pd": impeccabile Matteo Salvini, compagni smascherati

E non è finita qui. Secondo il quotidiano Repubblica, Galoppi - che non è tra gli indagati - è stato anche presidente del cda di Italy Glass, azienda che ha dato il nome all'intera operazione e una delle società sequestrate perché ritenute al centro delle operazioni di riciclaggio. Inoltre, l'avvocato sarebbe collegato anche a uno degli imprenditori arrestati nell'ambito di quest'inchiesta, Luciano Iannotta, presidente del Terracina Calcio e di Confartigianato Latina. Dov'è il legame? Galoppi è stato scelto come co-presidente della società calcistica e come parte del direttivo in Confartigianato. Come spiegato da Repubblica, Galoppi non compare nella lista degli indagati al momento. Intanto porta avanti il compito assegnatogli da Zingaretti per un compenso pari a 14.400 euro lordi l’anno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.