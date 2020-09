Massimo Giletti attacca Ignazio Corrao a L'aria che tira: "Tridico incapace. Voi al governo da due anni, avete sbagliato"

29 settembre 2020 a

a

a

A portare a scuola i grillini ci pensa Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, la puntata è quella di martedì 29 settembre. Si parla del caso che ha travolto Pasquale Tridico, il presidente Inps con maxi-aumento di stipendio. Presidente dell'Inps di chiara espressione M5s. E il conduttore di Non è l'Arena, confrontandosi con l'europarlamentare M5s Ignazio Corrao, inizia premettendo come a suo giudizio non è tanto una questione di pecunia, quanto di competenza: "È ora di finirla con questa ipocrisia, non è un problema di quanto guadagna tridico ma se è competente e capace". E ascoltando il discorso di Giletti si comprende com, a suo giudizio, Tridico non sia la persona giusta per quel ruolo. E lo spiega a Corrao, ricordandogli che "ci vuole umiltà, bisogna dare una risposta concreta. Non mi sembra che Tridico sia capace", picchia duro. E il grillino Corrao, spalle al muro, taglia corto dicendo che "non ci si poteva aspettare un carico sull'Inps di questa portata". Insomma, per Corrao il fallimento va giustificato perché la situazione è emergenziale. Ragionamento che non vale neppure la pena stare a confutare. Giletti, dunque, si spende nel colpo di grazia al malcapitato pentastellato: "Come M5s siete al governo da due anni, sono state fatte delle scelte a monte sbagliate".

"Fatelo tacere, viene voglia di cag***e". Zangrillo da Giletti, poi l'orrore: chi lo insulta così

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.