Coronavirus, positivi due senatori del Movimento 5 Stelle. Tampone per tutti i membri del gruppo

Due senatori del Movimento 5 Stelle sono risultati positivi al coronavirus, stando a quanto riportano fonti di Palazzo Madama. Uno dei due grillini contagiati ha partecipato all'assemblea congiunta dei gruppi giovedì 24 settembre, convocata per un primo confronto sul percorso che porterà agli Stati generali. Come da protocollo, tutti i membri del gruppo pentastellato si stanno sottoponendo a tampone naso-faringeo. E infatti è saltata la seduta delle 10.30 della commissione Bilancio al Senato, che avrebbe dovuto esaminare il Dl agosto. Come riporta Repubblica, i lavori sono stati rinviati dopo un'ora di ritardi. I due senatori positivi, invece, sono già in isolamento a casa e sarebbero sintomatici.

