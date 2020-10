Nunzia De Girolamo, "8 anni e 3 mesi di carcere". La richiesta di condanna al processo sull'Asl di Benevento

01 ottobre 2020 a

"Condanna a 8 anni e 3 mesi" per Nunzia De Girolamo: è la clamorosa richiesta del pm Assunta Tillo nell'ambito del processo di Benevento sulle presunte pressioni per le nomine all'Asl della cittadina campana. Si tratta del "troncone politico" dell'inchiesta, che vede l'ex parlamentare del Pdl coinvolta insieme ad altri 7 imputati (6 condanne e una assoluzione la richiesta dell'accusa).

"Sono stata zitta per 8 anni, continuo a restare in silenzio perché sono innocente", ha commentato laconica la De Girolamo, visibilmente scossa, uscendo dall'aula. Tra le altre richieste, spiccano i 6 anni e 9 mesi per Luigi Barone (presidente del Consorzio Asi) e 6 anni al suo collaboratore Giacomo Papa.

