Recovery Fund, centrodestra verso l'astensione: segno di apertura all'Europa e a Giuseppe Conte

Un segnale di apertura per l'esecutivo di Giuseppe Conte: il centrodestra si asterrà sul voto sulla risoluzione sul Recovery Fund. Questo almeno quanto riferito da fonti parlamentari sulla votazione di domani, 13 ottobre. Il premier può dunque tirare un sospiro di sollievo in merito a un tema su cui aveva chiesto già collaborazione da parte delle opposizioni. "Valuteremo nelle prossime ore con i capigruppo del centrodestra", mette però le mani avanti Francesco Lollobrigida di Fratelli d'Italia. Non esclusa infatti una risoluzione ad hoc firmata da Lega, FdI e Forza Italia.

"Il governo non pensi di fare come ha fatto nei mesi di chiusura - gli fa eco Matteo Salvini - facendo tutto da solo, non ascoltando nessuno". E aggiunge: "Noi ci siamo, aspettiamo solo di essere coinvolti non solo tramite televisione". Intanto l'Aula della Camera ha approvato con 294 voti favorevoli, 217 contrari e 2 astenuti la fiducia posta dal Governo sul decreto legge Agosto. Il via libera definitivo al provvedimento è previsto in serata.

