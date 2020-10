Giuseppe Conte, “prende in giro sul vaccino”: Repubblica abbocca, ma Roberto Burioni lo smonta

20 ottobre 2020 a

Roberto Burioni ha certificato, più o meno consapevolmente, il fatto che Giuseppe Conte non ne indovina più una. Dopo essere stato colto impreparato dalla seconda ondata e aver firmato in fretta e furia un Dpcm dietro l’altro senza affrontare di petto la crescita delle curve di contagi, decessi e ricoveri, ora il premier l’ha sparata grossa sul vaccino. “Se le ultime fasi di preparazione del vaccino Oxford-Irbm Pomezia-Astrazeneca saranno completate nelle prossime settimane, le prossime dosi saranno disponibili all’inizio di dicembre”, ha dichiarato Conte a margine della presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa. Un messaggio di speranza arrivato proprio in giorni di grande concitazione e allarme generale a causa della seconda ondata, peccato che sia poco attendibile secondo Burioni: “Chiunque vi comunichi in questo momento una data di inizio per la vaccinazione contro il Covid-19 vi sta prendendo in giro. Non sappiamo ancora se i vaccini sono in grado di proteggere. Speriamo di saperlo presto, allora potremo fare previsioni. Oggi no”. E quindi se il ragionamento del virologo marchigiano è giusto, allora Conte si è lanciato in dichiarazioni quantomai imprudenti sul vaccino.

