Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca: "Lockdown in Campania? Per mesi ha fatto il gradasso e insultato tutti"

Picchia durissimo, Matteo Salvini. Nel mirino Vincenzo De Luca e il lockdown annunciato per la Campania per contenere l'emergenza coronavirus. Il leader della Lega passa all'attaco su Twitter, dove spende parole pesantissime. "De Luca per mesi ha fatto il gradasso - premette -: invece di lavorare per migliorare la situazione e potenziare gli ospedali rideva e insultava tutti. Oggi purtroppo descrive la Campania come a un passo dalla tragedia, ed è costretto a chiudere tutto". Dunque, un secondo cinguettio: "A dispetto della incapacità e dell’arroganza di De Luca, sono certo che i cittadini campani si impegneranno al massimo e troveranno sempre la solidarietà e il sostegno delle altre regioni e di tutti gli italiani", conclude Matteo Salvini.

