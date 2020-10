Matteo Salvini a Fuori dal coro: "La Cina ci infetta col coronavirus poi si fa pagare il vaccino? Vado fino in fondo"

28 ottobre 2020 a

Da Matteo Salvini (e Mario Giordano) un legittimo sospetto sulla Cina e il coronavirus nato a Wuhan. "Sarebbe il massimo che coloro che hanno contagiato il mondo si facessero pagare per guarirlo". In collegamento con Fuori dal coro, il leader della Lega annuncia battaglia sulla Cina e il vaccino anti-coronavirus che il regime di Pechino starebbe per offrire al mondo. A pagamento, sospetta Giordano.



"Chiudetevi in casa". Kim Jong-un grida al complotto, "dalla Cina una nube per infettarci col coronavirus": roba da matti

"Su questo vado fino in fondo - spiega Salvini -, fosse l'ultima cosa del mondo. Non accetto che italiani ed europei facciano la figura degli scemi. Infettati volenti o nolenti, per colpa di ritardi o precisa volontà da un Paese che poi magari aveva già pronto il vaccino per farsi pagare per guarire quelli che si sono ammalati per le sue menzogne".

