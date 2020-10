M5s, anche Rina De Lorenzo lascia i grillini: addio alla Camera, va con "Liberi e Uguali"

28 ottobre 2020 a

La senatrice Tiziana Drago, da tempo in rotta, e la deputata Rina De Lorenzo hanno lasciato Il Movimento 5 Stelle. La De Lorenzo ha deciso di aderire a Liberi e Uguali. "L'annuncio del mio passaggio dal Movimento 5 Stelle a Leu", dice la parlamentare all'Adnkronos, "non dovrebbe creare scalpore né generare malumori. Essere parte di un gruppo significa far parte di un progetto comune, lavorare insieme, confrontarsi, scontrarsi ed essere liberi di dissentire".

De Lorenzo era finita nel mirino dei probiviri per le mancate restituzioni. La deputata però ha sempre respinto le accuse. Anche lei da mesi era in rotta con il movimento. La senatrice Drago ha spiegato le ragioni del suo addio: "Il MSS mi ha scelta per il mio impegno nell'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, nel Forum delle associazioni familiari e per la mia attenzione rivolta al mondo dell'istruzione e del sociale. Attenzione che è stata tradita". Preoccupazione nel governo perché al Senato la maggioranza giallorossa ha i voti risicati e l'addio di una altra senatrice potrebbe influire sul futuro della coalizione.

