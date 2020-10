M5s, emorragia senza fine: addii ed espulsioni, in media perdono 1,5 seggi al mese

30 ottobre 2020 a

Non sembra arrestarsi la grave emorragia interna al M5s, che dura in verità da anni. Dopo gli ultimi addii, quello della senatrice Tiziana Drago e quello della deputata Rina De Lorenzo, la nave grillina in Parlamento è sul punto di affondare. Come spiega il Corriere della Sera, ora il Movimento conta 196 pentastellati alla Camera e 93 al Senato. Ma se confrontiamo questi numeri con quelli del 2018, non si può non notare un'enorme differenza. Alle Politiche di due anni fa, infatti, i 5s avevano ottenuto 227 seggi a Montecitorio e 111 a Palazzo Madama. Tra fuoriuscite volontarie, espulsioni e decessi, il Movimento è passato da 338 parlamentari a 289, 49 seggi in meno in 31 mesi di legislatura, una media di 1,5 al mese.

Il Corriere, poi, mette a confronto gli addii nelle due legislature. Nella prima, i fuoriusciti furono 40 sui 163 eletti, uno su quattro. Adesso, invece, la proporzione è di uno su sette, ma la situazione non sembra essere migliore visto che si rincorrono le voci di nuove espulsioni e di scissioni ipotetiche. Interessante notare che quasi due parlamentari grillini su tre hanno abbandonato la nave negli ultimi 13 mesi, esattamente da quando è nata l'alleanza con il Partito democratico.

