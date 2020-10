Guido Crosetto e le parole di Sergio Mattarella: "Quando sento 'Usare i risparmi per...', mi preoccupo"

30 ottobre 2020 a

a

a

Sergio Mattarella ha seminato il panico. Il capo dello Stato, in occasione della Giornata mondiale del Risparmio, ha detto senza tanti giri di parole: "La grave situazione economica e le preoccupazioni per la diffusione dei contagi hanno indotto un sensibile aumento del tasso di risparmio di famiglie e imprese. Queste risorse, se adeguatamente utilizzate, potranno contribuire a sostenere una rapida ripresa di consumi e investimenti, una volta domata la pandemia e ridotta l'incertezza sulle prospettive future".

"Alcuni giornali e certi direttori". Vergogne in prima pagina, Crosetto sbrocca: ce l'ha forse con Travaglio?

Parole che hanno fatto rizzare le orecchie a Guido Crosetto. "Quando sento “Usare i risparmi per...” e chi parla non si riferisce ai suoi - si sfoga sospettoso su Twitter - mi preoccupo". Ma il fondatore di Fratelli d'Italia è in buona compagnia, anche Claudio Borghi teme il peggio e alla notizia replica con un semplice ma terrificante "mi suona malissimo". E c'è già chi avanza già ipotesi di come potrebbe finire: "Ucci ucci sento odore di patrimoniale. Con tutto il rispetto presidente: col cavolo...Sarebbe un esproprio! I mie soldi lo decido io a cosa servono!" commenta un utente.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.