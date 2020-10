Lockdown, Francesco Boccia: "Non si escludono chiusure fino a tre settimane in alcuni territori"

31 ottobre 2020 a

Una delle più pesanti conferme circa un imminente lockdown arriva direttamente da Francesco Boccia, ministro Pd per gli Affari regionali e le Autonomie. Il ministro, infatti, ha detto che "non si esclude la necessità di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l'indice Rt non è uguale dappertutto". Insomma, lockdown mirati lunghi fino a tre settimane. Serrata che dovrebbe riguardare in particolare le città dove il Covid-19 sta colpendo più duro: Milano, Roma e Napoli su tutte. Il governo, nel frattempo, lavora a un nuovo dpcm, così come confermato sia da Giuseppe Conte sia da Luigi Di Maio. Sono in arrivo ulteriori restrizioni, forse già da martedì. Per quel che riguarda i lockdown mirati, Milano sarebbe la città dove il provvedimento potrebbe essere adottato in tempi più celeri, forse già lunedì. Per gli altri lockdown si ragiona sul 9 novembre, data da cui potrebbero iniziare.

