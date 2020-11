Nicola Zingaretti a Mezz'ora in più: "Trovare un luogo di confronto con l'opposizione? Meglio con la maggioranza"

01 novembre 2020 a

Giuseppe Conte finalmente si è deciso a coinvolgere anche le opposizioni e Nicola Zingaretti già frena. Da mesi il governo giallorosso lavora in solitaria, nonostante l'emergenza in corso, senza consultare il Parlamento e cassare ogni proposta del centrodestra. Un fatto più volte denunciato da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia e per niente nascosto dal segretario del Pd. Zingaretti, ospite a Mezz'ora in più di Lucia Annunziata, dice chiaro e tondo: "Vedo difficile un luogo di confronto con l'opposizione, sono più ottimista all'interno della maggioranza".

"Partito il giro di riunioni". Conte, nuovo Dpcm lunedì: si decide sul lockdown

In sostanza nel salotto di Rai 3 il piddino smentisce la proposta fatta dal suo stesso premier in vista del nuovo Dpcm, ossia trovare un luogo attraverso l'aiuto di Roberto Fico (presidente della Camera dei deputati) e Elisabetta Casellati (presidente del Senato) nel quale discutere con Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Insomma, i dem non si smentiscono mai.

