Alessandro Sallusti, lettera dell'imprenditore 8oenne che regala soldi ai suoi dipendenti: "Perché Toti ha scritto una idiozia"

Giovanni Toti, governatore della Liguria, è intervenuto a proposito dei dati dell'epidemia e dell'ipotesi di limitare le libertà di movimento degli ultra settantenni. Ha parlato di "non indispensabilità" degli anziani. Secondo Alessandro Sallusti, nel suo editoriale sul Giornale, il "concetto si avvicina a quello della selezione della razza e quello che ha scritto Toti è un'idiozia dal sen sfuggita", precisa il giornalista dopo le polemiche scoppiate per un post del governatore ligure a proposito degli anziani e del coronavirus. Toti, dopo il clamore e le polemiche suscitate, ha ammesso di essere stato frainteso.

Il direttore del Giornale così ha pubblicato la lettera che Giuseppe Dell'Orto, fondatore e leader dell'omonima azienda meccanica brianzola famosa in tutto il mondo (ai miei tempi per i carburatori), ha scritto l'altro giorno si suoi 360 dipendenti in occasione dei suoi 80 anni (con allegato un assegno da 400 euro). Sallusti, infine conclude, spiegando che "visto come stanno andando le cose, verrebbe da dire che i meno indispensabili di tutti sono i giovani politici che pensano di poter rinunciare alla guida e ai consigli di chi li ha preceduti. E che di solito per questo vanno a sbattere", conclude il direttore del Giornale.

