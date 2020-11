Dpcm, l'intervento di Sergio Mattarella per il voto in aula: un richiamo a Giuseppe Conte?

02 novembre 2020 a

"Ricordare i nostri morti è un dovere che va affiancato dal dovere della responsabilità. Dobbiamo proseguire l'impegno mettendo da parte partigianerie ed egoismi". Le parole ieri - domenica 1 novembre - di Sergio Mattarella per onorare i caduti per coronavirus. Un chiaro e netto messaggio alla concordia nazionale. Ed è in questa luce, scrive Affaritaliani.it, che si inserisce lo zampino del Colle dietro al voto parlamentare di oggi, lunedì 2 novembre, che riguarderà proprio la gestione dell'emergenza Covid. "Oggi si vota. E sarà un primo passo per cercare di trovare quell'unità da sempre auspicata dal capo dello Stato, sin da quando è cominciata l'emergenza Covid", spiega una fonte istituzionale.

È stato il Quirinale, infatti, ad "auspicare" il voto parlamentare sulle risoluzioni. A Giuseppe Conte, recalcitrante, è stato spiegato che l'unità si costruisce cominciando dai piccoli passi, con gesti concreti. Così il voto di oggi - secondo gli auspici del Quirinale - sarebbe un modo per far entrare in gioco tutto il Parlamento nella gestione dell'emergenza Covid. Opposizione compresa.

