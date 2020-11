Giorgia Meloni a Fuori dal coro: "Giuseppe Conte in aula, ha un problema serio di lucidità"

04 novembre 2020 a

La sfida di Giorgia Meloni a Giuseppe Conte. "Se io fossi al governo, l'Italia probabilmente non sarebbe nella condizione in cui si trova", spiega la leader di Fratelli d'Italia a Mario Giordano, in diretta a Fuori dal coro.

"Conte disastro, Dpcm in ritardo di 15 giorni: migliaia di morti come a marzo". Chi è quest'uomo: governo al capolinea?

"Mi sarei preoccupata di potenziare il principale cluster, il luogo in cui si può diffondere il coronavirus, cioè i mezzi pubblici - sottolinea la Meloni -. Quando il premier Conte viene in aula e dice che fa il coprifuoco e chiude i ristoranti alle 10 per decongestionare i mezzi pubblici, penso che abbia un problema serio di lucidità, perché chiunque sa che i mezzi pubblici sono affollati la mattina alle 7 e non la sera alle 11. Il problema è che il governo ha fatto cose che non fermeranno, temo, il virus e procede a tentoni perché non è stato in grado di fare quello che poteva effettivamente limitare il contagio".

