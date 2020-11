Dpcm, Giuseppe Conte annuncia la conferenza stampa alle 20.20 ma è caos sulle zone rosse

04 novembre 2020 a

Giuseppe Conte ha annunciato che terrà una conferenza stampa alle 20.20 a Palazzo Chigi per illustrare il nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da giovedì 5 novembre. Attenzione, però, perché da domani saranno valide le misure restrittive previste indistintamente per tutto il territorio nazionale - a partire dal divieto di circolazione dalle 22 alle 5 se non per motivi di lavoro, salute o comprovata emergenza - ma la questione delle tre fasce di rischio è ancora totalmente aperta. Sì, perché come al solito tra l’esecutivo e i governatori non si riesce a trovare un punto di incontro, con Lombardia e Piemonte in particolare che sono restie a cedere alla decisione di essere collocate tra le zone rosse e quindi costretta ad adottare una sorta di nuovo lockdown. Dato che la discussione tra governo e Regioni è ancora in corso, tutte le nuove misure previste dall’ultimo Dpcm per le aree arancioni e rosse sono slittate a venerdì 6 novembre: quella di domani sarà quindi un’altra giornata di fuoco, che si spera sia anche l’ultima. Intanto c’è curiosità di vedere che cosa dirà il premier Conte in conferenza, dato che parlerà alla nazione senza avere ancora ben chiaro cosa succederà con le zone rosse, che sono l’argomento più delicato e sensibile per la popolazione.

