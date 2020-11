Virginia Raggi positiva al coronavirus: poche ore prima il faccia a faccia con Giuseppe Conte, senza mascherina

05 novembre 2020 a

a

a

Virginia Raggi è risultata positiva al coronavirus, come ha comunicato lei stessa sul suo profilo Facebook: "Sto bene e al momento non ho alcun sintomo". Il timore adesso è che abbia contagiato il premier Giuseppe Conte. Come scrive il Messaggero, infatti, la sindaca di Roma e il presidente del Consiglio si sono visti poco prima della notizia della positività della Raggi alle celebrazioni per la Festa delle Forze Armate all'Altare della Patria. Ma soprattutto i due sono stati visti parlare a distanza ravvicinata (hanno chiarito sul mancato invito a un vertice a Palazzo Chigi sul Giubileo del 2025). Il primo cittadino della Capitale, tra l'altro, si è trovato a poca distanza anche dai presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Casellati.

Negli ultimi giorni, poi, Virginia Raggi ha partecipato anche al Maurizio Costanzo Show, dove è intervenuta senza indossare la mascherina. Al Campidoglio, intanto, decine di persone tra gli appartenenti al suo staff e altri membri della giunta o dirigenti che hanno avuto contatti con lei sono stati messi in isolamento. Secondo il Messaggero, inoltre, è stato smentito al momento un passaggio di consegne al suo vice, Luca Bergamo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.