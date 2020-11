Donald Trump ignorato da Giuseppe Conte: “Ma non erano amici? È già saltato sul carro di Biden”

07 novembre 2020 a

“Giuseppe Conte è già saltato sul carro di Joe Biden”. Lo scrive Il Tempo, secondo cui il premier ha voltato le spalle a Donald Trump senza pensarci due volte quando è arrivata la notizia della vittoria del candidato democratico nelle elezioni presidenziali americane. Ovviamente per la conferma ufficiale bisognerà aspettare l’8 dicembre, data entro cui dovranno essere risolte tutte le controversie che Trump è pronto a scatenare, convinto com’è che la riconferma gli sia stata “rubata” tramite voti postali definiti “illegali”. Teoria che sarà tutta da dimostrare, ma intanto “The Donald” ha già fatto sapere che lascerà la Casa Bianca senza riconoscere la sconfitta, in attesa di vedere come andrà a finire la battaglia legale che sta per intraprendere. Intanto Conte, scrive Il Tempo, ha tradito la stima di Trump, che in un tweet divenuto celebre lo aveva definito “l’altamente rispettato primo ministro della Repubblica. Ha rappresentato l’Italia in modo energico al G7. Ama molto il suo paese e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentoso che spero resti primo ministro”. Un attestato di stima che era stato ricambiato da Conte, che però non ha perso tempo alla notizia della vittoria di Joe Biden ed è corso a congratularsi: “Siamo pronti a lavorare con il presidente eletto Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche. Gli Stati Uniti possono contare sulla’Italia come un solido alleato e partner strategico”.

