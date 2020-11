Coronavirus, voci ai piani alti sulla cabina di regia saltata: "Imbarazzante correggere il tiro dopo poco"

09 novembre 2020 a

A pochi giorni dal nuovo dpcm, sei Regioni rischiano di cambiare colore e passare a una zona più preoccupante in materia di coronavirus. Si tratta di Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Toscana e Veneto che potrebbero diventare aree arancioni e dire addio al giallo. Eppure la cabina di regia che deve esaminare i numeri è saltata. In questi giorni infatti lo Stato e le Regioni si sono scontrati, in quanto le cifre sulla pandemia non sarebbero del tutto realistiche. Il sospetto è che qualche governatore possa fornire dati parziali sulla situazione Covid-19 per non subire norme più dure.

Il sospetto del Giornale è che la riunione sia saltata, perché "sarebbe stato imbarazzante dover eventualmente correggere il tiro ad appena ventiquattr’ore di distanza". Queste almeno le parole confidate da un uomo dell'esecutivo al quotidiano. Intanto però tra qualche ora, alle ore 15 del 9 novembre, a Roma si riunirà il Cts per la discussione e la ratifica finale. "Da lì - ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà: - potremo capire quali Regioni passeranno o meno in una situazione diversa".

