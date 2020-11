Augusto Minzolini su Campania e zone rosse: "Ho capito tutto, il virus è di destra. La follia di un governo terrorizzato"

10 novembre 2020 a

a

a

Cinque regioni sono passate dal giallo all’arancione nelle fasce di rischio, ma tra queste non rientra ancora la Campania. La quale potrebbe presto diventare zona rossa, almeno nelle province di Napoli e Caserta dove si registrano le situazioni più critiche: comunque troppo tardi, dato che non si capisce come la regione governata da Vincenzo De Luca sia zona gialla fin da quando sono stati introdotto i “colori”. È sostanzialmente quello che si chiede anche Augusto Minzolini, che su Twitter ha fatto una serie di tweet per spiegare quanto questa situazione sia imbarazzante: “Senza parole, in Abruzzo si trova un contagiato ogni 6,3 tamponi, in Toscana ogni 6, in Liguria ogni 5,8. E sono diventare regioni arancioni. Ebbene in Campania si trova un contagiato ogni 5,06 tamponi ed è rimasta gialla. Follia di un governo imbelle e terrorizzato dal rischio di rivolte”. Poi l’editorialista de Il Giornale ha aggiunto una “breve riflessione schiva da intenti faziosi”: “Per alcuni nelle regioni governate dalla Lega il virus si propaga per colpa dei governatori. Nelle altre invece, come la Campania e la Toscana, dove un anziano su 10 in Rsa è positivo, va tutto bene. Ho capito tutto: il virus è di destra”.

"In 4 regioni misure da anticipare". A Brusaferro non basta: lockdown totale, ci si avvicina al galoppo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.