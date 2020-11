DiMartedì, sondaggio Pagnoncelli: per il 53% Giuseppe Conte non sta gestendo adeguatamente la seconda ondata

11 novembre 2020 a

Un risultato che ha bisogno di ben poche spiegazioni. La maggior parte degli italiani boccia il governo guidato da Giuseppe Conte. Lo dice chiaro e tondo l'ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per la trasmissione DiMartedì su La7. "Il governo sta gestendo bene la seconda ondata di contagi da coronavirus?" è la domanda del sondaggista, nonché amministratore delegato di Ipsos Italia. "No" è la risposta più gettonata, che vede il 53 per cento degli intervistati poco soddisfatto delle misure adottate dall'esecutivo giallorosso. Non è un caso, infatti, che il premier, Pd e Movimento 5 Stelle debbano di nuovo mettere mano all'ultimo Dpcm. Le cifre sui nuovi positivi e i decessi non si arrestano, motivo questo che vede altre cinque regioni (Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria) passare dalla zona gialla a basso rischio Covid, alla zona arancione in una sola settimana.

È invece il 43 per cento a difendere il governo e la gestione della pandemia, mentre il 4 per cento preferisce non indicare o non sa. Una cosa è certa: la seconda ondata non era inaspettata. Tutti sapevano che il Covid-19 sarebbe tornato in autunno, anche Conte e i suoi compagni che ora le tentano tutte pur di evitare un "lockdown nazionale". Ma forse è troppo tardi. Ai vertici dell'esecutivo c'è già chi crede sia la soluzione migliore.

