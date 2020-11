Campania, Francesco Boccia: "Sotto osservazione, decidiamo domani". Coronavirus, ennesimo rinvio

12 novembre 2020 a

La Campania, una regione "a statuto speciale". E perché? Perché nella terra di Vincenzo De Luca, sul coronavirus, non si decide. Non solo la prima assegnazione in fascia gialla, al centro di numerose polemiche e dibattiti. Già, perché come è noto la Campania potrebbe essere assegnata ad altra colorazione: doveva succedere lunedì, si diceva. Ma siamo a giovedì e ancora niente di fatto. Anzi, slitta tutto a domani, venerdì 13 novembre. Lo conferma Francesco Boccia, ministro per gli Affari Regionali: "È evidente che la Campania sia sotto osservazione. Vediamo il monitoraggio di domani", ha spiegato a L'Aria che Tira su La7. E ancora: "È evidente che l'area metropolitana di Napoli ha bisogno di aiuto e noi ci siamo, ed è altrettanto evidente che se molti pazienti vanno spostati in altre province pure loro devono essere aiutate". Bene. Pacifico. Restano però i dubbi iniziali: perché non si decide? De Luca vuole scaricare la patata bollente al governo? O viceversa? Oppure a tenere il freno tirato sono i timori di scontri e disordini in caso di misure più restrittive? Resta il fatto che il caso-Campania continua ad essere difficile, difficilissimo, da comprendere.

