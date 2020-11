Matteo Salvini contro Vincenzo De Luca dopo il video del Cardarelli: "Qualcuno ha notizie del governatore?"

12 novembre 2020 a

Immagini drammatiche, terribili. Uno choc. Si parla del video girato al Cardarelli di Napoli, l'uomo morto in un bagno, ucciso dal coronavirus e dimenticato. Immagini che Matteo Salvini commenta con un breve, e durissimo, video. "Girano sul web immagini drammatiche. Riguardano un uomo deceduto in un bagno del Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Una preghiera e un pensiero, è un episodio di grande tristezza - premette il leader della Lega -. Qualcuno ha notizie del governatore Vincenzo De Luca e delle sue dirette Facebook?", conclude polemico Salvini. Già, De Luca in questo momento sembra sparito. Tra le immagini che arrivano dal Cardarelli e le decisioni che, al contrario, non arrivano sulla regione che governa.

