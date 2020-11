Roberto Saviano su Nicola Zingaretti: "Vuole far cadere il governo, è d'accordo con Vincenzo De Luca"

15 novembre 2020 a

Nel mirino di Roberto Saviano ci finisce Vincenzo De Luca, lo sceriffo, il governatore della Campania. Da campano a campano, insomma. In un'intervista a La Stampa, lo scrittore lo paragona a Chavez, "fa direttive sudamericane ogni giorno". Dunque critica in modo netto la gestione dell'emergenza coronavirus: "Dovrebbe sprecare meno energie a bullizzare chi non è d'accordo con lui, smetterla di mostrarsi in contraddizione con chiunque e addossare responsabilità a chiunque, tranne che a se stesso". Dunque, avverte circa i rischi che potrebbero sorgere con la crisi economica acuita dalla zona rossa: "Dove le imprese falliscono, arrivano loro", ovvero la camorra.

Ma la bomba, Saviano, la sgancia quando gli chiedono che cosa abbia pensato dello sfogo di De Luca di venerdì in conferenza stampa, mentre veniva confermata la zona rossa: "De Luca si sfoga continuamente, si sfoga con chiunque - riprende mister Gomorra -. Ma questa volta è diverso. Ha chiaramente invocato la caduta del governo. Nicola Zingaretti, che lo ha sempre sostenuto, non mi pare che lo abbia invitato a essere più cauto". Dunque si chiede a Saviano se allude al fatto che il segretario del Pd pensa alla caduta del governo, e lo scrittore conferma: "Alludo a questo". Insomma, per Saviano, per certo non ostile al Pd, Zingaretti starebbe pensando a far cadere l'esecutivo giallorosso. Proprio come, nei fatti, aveva chiesto De Luca, che ha confermato le sue posizioni in un'intervista che potete leggere su Libero di oggi, domenica 15 novembre ( qui il link per acquistare una copia digitale del quotidiano ).

