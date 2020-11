Guia Termini, la deputata M5s contro Alessandro Di Battista: "Hai rotto i cog***, egocentrico cronico"

15 novembre 2020 a

Oggi, nella domenica degli Stati Generali M5s, Alessandro Di Battista ha sparato ad alzo zero contro i vertici grillini, accusandoli di averlo "denigrato e diffamato" e di "essere genuflessi ai padroni". Una rottura insanabile che potrebbe concludersi con uno scontato addio dell'urlatore seriale. Parole che hanno scatenato reazioni nell'universo grillino. E tra queste, notevole quella della deputata Guia Termini, che ha letteralmente massacrato Di Battista su Facebook: "Di Battista ancora non è entrato ufficialmente nel gruppo dei capoccia nonostante ci sia stato fino all'altro ieri e già mi ha rotto i co***. Perché c'era lui durante certi momenti decisionali prima di sparire ovviamente, ma non vi turbo troppo, avete bisogno di credere in qualcosa e anziché scegliervi una religione avete scelto la politica", ha scritto la grillina. E ancora: "Egocentrico cronico vai a fermare Tap in 15 minuti con la sola imposizione delle mani, vai dai", conclude la Termini. Di Battista fatto letteralmente a pezzi.

