Rocco Casalino avvistato al commissariato di Polizia. Indiscreto: "Ha ricevuto minacce di morte"

Rocco Casalino bersagliato da minacce di morte. Il portavoce di Giuseppe Conte è stato costretto a sporgere denuncia. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos il capoufficio stampa - nella giornata del 17 novembre - è stato visto entrare nel commissariato della Polizia nel cortile di Palazzo Chigi dal quale è uscito dopo circa un'ora.

Già a fine ottobre scorso Casalino, in isolamento per via del coronavirus, aveva anticipato che avrebbe denunciato quanti, a Varese, durante una protesta contro il Dpcm avevano esposto uno striscione omofobo contro di lui. Ma quell'episodio è stato solo l'inizio, visto che sui suoi canali social sono seguite altre minacce che hanno costretto l'ex gieffino a rivolgersi alle forze dell'ordine.

