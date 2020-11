Giorgia Meloni contro Roberto Saviano: "Guru? Ma se dice un sacco di idiozie"

17 novembre 2020 a

Il coronavirus? Tutta colpa del centrodestra. Questo almeno quanto sostenuto da Roberto Saviano che in diretta a DiMartedì aveva detto: Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono "i maggiori responsabili di quello che sta accadendo". Un'uscita che non è piaciuta alla leader di Fratelli d'Italia che ribatte alle accuse dallo studio di Nicola Porro. "Queste persone alla Saviano - esordisce su Rete Quattro nella puntata di lunedì 16 novembre - si permettono di dire certe cose senza contraddittorio". E ancora: "Saviano ha dato la responsabilità dei contagi e delle vittime del Covid a chi negli ultimi mesi non ha avuto la possibilità di toccare palla".

Ma la Meloni si lascia andare anche a un'imitazione dell'autore di Gomorra: "Non è che se dici le cose con la voce bassa, dici cose solo cose giuste. Saviano si crede un guru ma dice un sacco di idiozie, sono pronta a sfidarlo". L'elenco delle proposte del centrodestra all'esecutivo è infatti smisurato, ma Pd e Cinque Stelle non l'hanno mai tenuto in considerazione. "Quindi se Saviano nel merito, invece di pontificare con le sue stupidaggini, venisse a spiegare cosa significa quello che ha detto". Insomma, la leader ha lanciato una sfida e chissà se lo scrittore la accetterà.

