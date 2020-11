Laura Ravetto e la "dolce amicizia" con il deputato. Bomba al veleno di Dagospia: "Come si è avvicinata alla Lega"

21 novembre 2020 a

Dagospia rivela che ora che Laura Ravetto ha lasciato in polemica Forza Italia per approdare alla Lega, sono molto quelli del suo ex partito che l'hanno criticata aspramente e sono molti anche quelli che ricordano che la deputata abbia "una certa confidenza con i colori del Carroccio", scrive il sito di Roberto D'Agostino.

"Indovinate cos'ha fatto la Ravetto il giorno prima di mollare il Cav?": spuntano queste foto clamorose | Guarda

La Ravetto, rivela il sito, pare che abbia avuto in passato, prima di sposarsi con l'ex Pd Dario Ginefra, "una dolce frequentazione con un deputato della Lega, un ricchissimo imprenditore veneto, che ora non è più in Parlamento". Quando la Lega era governata da Umberto Bossi e ambiva all’autonomia federalista e l’indipendenza della Padania.

