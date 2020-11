Sondaggio Nando Pagnoncelli, Fdi e Giorgia Meloni per la prima volta davanti al M5s. Forza Italia senza sussulti

28 novembre 2020 a

Il Movimento 5 Stelle ha iniziato da tempo il suo inesorabile declino. Con il passaggio durante gli Stati generali da forza politica a partito (almeno questa è l'intenzione) la creatura di Beppe Grillo ha vissuto l'ennsimea frenata anche a livello di sondaggi. Non è un caso che, per la prima volta in assoluto, Nando Pagnoncelli posiziona i grillini al quarto posto dopo Lega, Pd e Fratelli d'Italia. Il Movimento - stando alle cifre riportate dal sondaggista sul Corriere - tocca il 15 per cento con un calo di ben 0,9 punti percentuali. Una vera e propria disfatta in favore del partito di Giorgia Meloni che raggiunge, anche se in flesso del 0,4, il 15,5 per cento. Al primo posto ancora il Carroccio di Matteo Salvini che guadagna addirittura un punto raggiungendo il 25,5. Poco più dietro, ancora in grande distacco, i dem di Nicola Zingaretti. Il Partito democratico, nella rilevazione di Ipsos, si conferma al 20,6 per cento esattamente come fine ottobre.

E a chi crede che Silvio Berlusconi possa giovare dell'apertura nei confronti del governo si sbaglierebbe. "Forza Italia - mette nero su bianco Pagnoncelli - consolida la propria posizione con l'8 per cento, ma non sembra trarre vantaggi dall'apertura al dialogo con la maggioranza". Tre le altre forze politiche, da segnalare l'aumento di Sinistra Italiana/Leu che si attesta al 3,2 per cento, seguita da Azione (3), Italia viva (2,8), Europa verde (2) e +Europa (1,9). Una brutta notizia, l'ennesima, per Matteo Renzi che si vede superato da una forza politica ben più recente, quella di Carlo Calenda.

