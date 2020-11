Giuseppe Conte smentisce il Corriere, Dagospia: "In che rapporti è con Rocco Casalino?"

30 novembre 2020 a

Un caso più unico che raro, quello di un premier, Giuseppe Conte, che smentisce il Corriere della Sera. Il presidente del Consiglio, ha infatti fatto sapere con una nota diffusa da Palazzo Chigi, che "l'unico tema trattato (in un "colloquio" pubblicato sul quotidiano di via Solferino, ndr) è stato il Recovery Plan". Insomma, le parole attribuite da Monica Guerzoni al premier su rimpasto, Matteo Renzi e Luigi Di Maio "non corrispondono neppure ai suoi pensieri", aggiungono nella nota. Fatto strano, come detto: una smentita al Corsera da parte di un premier è una assoluta rarità. Insomma, qualcosa non torna. E di sicuro qualcosa non torna per Dagospia, che rilancia la vicenda con un titolo tagliente, in cui tra le altre si legge: "Ma allora con chi ha parlato Monica Guerzoni? Con Rocco Casalino? E in che rapporti sono Conte e Ta-Rocco?", conclude Dago con il nomignolo con cui ha ribattezzato il portavoce del premier. Insomma, per Dago, dietro a questa strana vicenda, potrebbe esserci proprio Casalino: erano parole sue che il premier ha voluto smentire?

