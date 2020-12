Olivia Paladino e le Iene, Dagospia: "La Lamorgese smentisce Conte e Casalino, aperta una voragine nel governo"

02 dicembre 2020 a

La risposta della ministra Luciana Lamorgese all'interrogazione della Lega sul caso Olivia Paladino sollevato dalle Iene rappresenta "un grosso guaio" per Palazzo Chigi. Come sottolinea Dagospia, la versione fornita dal ministro dell'Interno in Parlamento "smentisce quella del governo e invece di mettere una toppa sul caso della scorta di Conte, apre una voragine".

A non tornare, sottolinea il sito di gossip politico diretto da Roberto D'Agostino, sono vari punti: Lamorgese "non solo dice che non c'è nessuna relazione di servizio (fatta trapelare da Rocco Casalino ai giornali), ma conferma che gli agenti sono intervenuti solo per salvare la fidanzata del premier dalle domande della Iena Filippo Roma".

La compagna del premier Conte, stando alle parole della ministra, era "chiaramente turbata" anche se a quanto emerge dal video pubblicato da Dagospia "non lo era affatto, solo impegnata a nascondere il suo borsone da palestra". Fatto questo piuttosto imbarazzante, dal momento che le palestre erano state appena chiuse dal Dpcm del compagno. Non solo, conclude Dago: "L'agente promette di recuperare personalmente" il borsone, "manco fosse un fattorino. Ma davvero il lavoro della scorta del presidente del Consiglio è questo?".

