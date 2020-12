Matteo Salvini ha trovato il candidato giusto: "Ottima notizia, una persona di successo". Il jolly anti-sinistra, ma la Meloni prende tempo

05 dicembre 2020 a

Il centrodestra potrebbe aver trovato la quadra: Paolo Damilano si candida a sindaco di Torino. Lui, imprenditore del cibo e del vino nonché presidente di Film commission Piemonte e membro del comitato organizzatore delle Atp Finals, potrebbe essere il nome giusto che mette d'accordo Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito di Matteo Salvini si esprime così sul 55enne: “Ottima notizia che una persona di successo e spessore si metta con generosità a disposizione della sua città. Ci incontreremo per approfondire idee e progetti per rilanciare Torino, tutta la città deve essere coinvolta”.

Dello stesso parere anche Forza Italia: "La candidatura civica di Paolo Damilano è un atout importante per portare aria nuova nella politica torinese. La sua candidatura è da salutare come l’occasione a lungo attesa per metterci alle spalle schemi vecchi e polverosi, liturgie di partito che trasmettono agli elettori l’immagine di un centrodestra ossificato. Comprendiamo le ragioni che hanno spinto Damilano a compiere questo passo, sono le stesse che hanno mosso altri imprenditori a fare un passo avanti e impegnarsi in politica in prima persona". Manca solo Giorgia Meloni e poi pare fatta. La leader di FdI preferisce prendere più tempo, un po' come la corsa di Guido Bertolaso al Campidoglio.

