Mes, il governo si spacca: "Testo stringato", depositata la risoluzione ma senza la firma di Italia Viva

È stata depositata la risoluzione di maggioranza sul Mes, ma senza la firma di Italia Viva. Lo riporta Il Foglio, che scrive di una maggioranza che “va in frantumi” al Senato, dove Davide Faraone - capogruppo del partito di Matteo Renzi a Palazzo Madama - ha ritenuto troppo “stringato” e “tiepido” il testo presentato dai presidenti di Pd e Leu: per questo ha deciso di non firmare la risoluzione a sostegno del governo. Una mossa politica pesantissima, che arriva a due giorni dal voto: si attendono le reazioni, e probabilmente nuovi scontri, all’interno della maggioranza dopo che Italia Viva ha preso le distanze dal documento sul Mes. “Sentire le comunicazioni del presidente del Consiglio, il Senato approva”: sarebbe questo il testo che, secondo Il Foglio, Faraone non avrebbe accettato di sottoscrivere e che sarebbe stato depositato “in tutta fretta per ottenere che sia il primo testo a essere messo in votazione in Aula dopo il discorso del premier”.

