Enrico Mentana al TgLa7: "Sul Recovery Plan si preannuncia la crisi di governo, quando ci sarà la resa dei conti"

Enrico Mentana ha aperto il Tg di La7 con il fronte politico che continua a essere infuocato in questi giorni. All’interno della maggioranza che sorregge il governo presieduto da Giuseppe Conte sta succedendo di tutto e di più. “Burrasca sul Recovery Plan, schiarita sul Mes”, è il riassunto del direttore che dà conto del fatto che sul fondo salva-Stati si sta raggiungendo su un testo di quelli che “sono un po’ come lo sguardo della Gioconda, va bene sia per gli oltranzisti pro-Mes che per quelli contro”. Sulla cabina di regia, la piramide che Conte intende presidiare da Palazzo Chigi insieme ai ministri Gualtieri e Patuanelli e a una pletora di tecnici, Mentana afferma che non c’è assolutamente intesa: “Anzi, è sempre più dura l’opposizione di Italia Viva e dello stesso Matteo Renzi, facendo capire che si respira un’aria di forte dissenso e che si preannuncia una possibile crisi subito dopo la manovra. La resa dei conti - ha chiosato il direttore del TgLa7 - avverrà alla fine dell’anno in un senso o nell’altro”.

