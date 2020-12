Laura Ravetto affonda Danilo Toninelli: "Non ricordo?", otto parole per demolire il grillino

12 dicembre 2020 a

a

a

La neo-leghista Laura Ravetto si scatena contro il personaggio del giorno, suo malgrado: Danilo Toninelli. Già, il grillino a Catania per l'udienza preliminare del processo Gregoretti ha risposto con una ridicola sequela di "non ricordo". Circostanza che ha innescato Matteo Salvini, il quale ha preso per i fondelli a più riprese Toninelli. Ma non solo: il grillino era perennemente in tendenza su Twitter, dove moltissimi si divertivano a sfotterlo (e chissà perché...). E tra questi moltissimi, pur senza citarlo, c'è proprio lei, la Ravetto. Un cinguettio in cui scrive: "Non ricordo is the new a mia insaputa", conclude sorniona la leghista. E ogni riferimento a Claudio Scajola e la celebra vicenda della casa non è puramente casuale...

Il post muto di Laura Ravetto, occhio a questa tabella: come gode Salvini. Mentre il Cav... | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.