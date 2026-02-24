Catania, clamoroso in magistratura: assolto il Viminale, niente soldi all'immigrato

Il ministero dell'Interno non dovrà risarcire la famiglia di Santo Re, un giovane italiano ucciso da uno straniero irregolare e con un curriculum criminale di tutto rispetto. Questo è quanto stabilito dalla Corte d'Assise di Catania che ha rigettato l'istanza presentata dagli avvocati della vedova e dei congiunti della vittima e che aveva citato il Viminale come responsabile civile nel processo per l'omicidio del pasticciere. Il 30enne era stato ucciso il 30 maggio 2025 davanti al bar Quaranta dove lavorava sul lungomare Ognina di Catania. L'assassino è lo straniero Akbahue Innocent, 37 anni, dello Zimbawe.

Come spiega il Giornale, l'immigrato irregolare faceva il parcheggiatore abusivo. E sferrò al povero Santo Re sei coltellate. Il motivo? I due si conoscevano e il 30enne aveva sempre provato a dargli una mano. Ma quella volta si era rifiutato di pagare e per questo è stato brutalmente ucciso. "La responsabilità della pubblica amministrazione non trova copertura", ha sentenziato la Corte.