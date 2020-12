Sondaggio Nando Pagnoncelli, balzo di Forza Italia: ecco quanto guadagna Silvio Berlusconi

13 dicembre 2020 a

Domenica, tempo di "cruscotto", ossia il consueto elaborato Ipsos di Nando Pagnoncelli sulle ultime tendenze politiche. Una rilevazione sulla fiducia nei leader, che dà in sorprendente e netta ascesa Giuseppe Conte e Roberto Speranza, e una seconda rilevazione sui partiti politici: chi voterebbero, oggi, gli italiani? Questa settimana la Lega di Matteo Salvini, pur confermandosi sempre primo partito, perde un punto secco e scivola al 23,5 per cento. Dietro il Pd, in ascesa di 0,6 punti percentuali e secondo Ipsos al 20,7 per cento. Dunque il M5s, in flessione dello 0,2% al 15,8% e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, al 15,6% e in crescita di 0,3 punti percentuali. Ma la vera e pesantissima sorpresa è Forza Italia, che guadagna rispetto al precedente sondaggio la bellezza di 0,6 punti percentuali e vola al 9,2%, una importante conferma per Silvio Berlusconi. Dunque Azione al 3% e in calo dello 0,2%, SI-Articolo 1 in calo dello 0,2% al 2,6% e una sempre più disastrosa Italia Viva, con Matteo Renzi che perde un altro 0,1% e scivola a un miserrimo 2,4 per cento.

