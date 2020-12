Rocco Casalino, esposto di Fratelli d'Italia: "Manipolati i commenti negativi sulla pagina YouTube di Palazzo Chigi"

15 dicembre 2020 a

Palazzo Chigi manipola la pagina Youtube della presidenza del Consiglio dei ministri? È questa l'ipotesi contenuta nell'interrogazione depositata da Fabio Rampelli. "Dalle segnalazioni che ci sono arrivate - fa sapere il deputato di Fratelli d'Italia nonché vicepresidente della Camera - è stato rilevato un intervento sul numero di ’pollici versi', i cosiddetti dislike, che indicano ’non mi piace'". Ad avvalorare la tesi anche gli stessi commenti degli utenti. Quest'ultimi - prosegue - "dimostrano che molti ne sono stati tolti". Le cifre in effetti sembrano lasciare pochi dubbi: "Si è passati da 2715 voti negativi (00.31) a 2033 (1.52) fino a 1991 (2.47)".

Il tutto - continua Rampelli - "nell’arco di 2 ore e 17 minuti". In questo lasso di tempo sono spariti ben 744 pollici versi. "È possibile - si chiede - che qualcuno abbia manipolato e falsificato la pagina di Youtube della Presidenza del Consiglio dei Ministri? Se così fosse sarebbe gravissimo ed episodi simili si stanno verificando anche sulla piattaforma Facebook". Da qui la frecciatina: "La democrazia digitale dei 5 stelle continua a falsificare la verità. Un conto però è che la manipolazione avvenga sulla piattaforma Rousseau, un conto sul canale Youtube di Palazzo Chigi". Per questo Rampelli consiglia a Giuseppe Conte "un’indagine amministrativa interna", mentre Fratelli d'Italia ha già pronto "l'esposto per la Procura della Repubblica".

