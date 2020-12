Giovanni Toti, a L'aria che tira il faccia a faccia con Matteo Salvini: "Leader della coalizione? Un suo dovere nei confronti degli elettori"

16 dicembre 2020 a

Giovanni Toti ha disinnescato tutte le domande di Myrta Merlino, che a L’aria che tira ha messo faccia a faccia il governatore della Liguria e Matteo Salvini, collegato in diretta dal Senato. “Ritengo che potremmo governare meglio di Giuseppe Conte e Lucia Azzolina già da domani mattina”, ha dichiarato il segretario leghista, con la giornalista di La7 che poi ha tirato in mezzo Toti e gli ha chiesto se Salvini ha bisogno di cambiare pelle. “No, è stato un ottimo ministro dell’Interno, uno dei migliori degli ultimi anni. Concordo con lui sul fare meglio di questo governo, non che ci voglia molto. Poi è chiaro che il centrodestra deve costruire un’alternativa di governo”. La Merlino ha insistito sul segretario leghista e ha domandato al governatore ligure se può ancora fare il leader della coalizione: “Non è che può, deve farlo. È un suo dovere nei confronti degli elettori che hanno scelto il suo partito e quindi la sua persona per essere il leader del centrodestra”.

