Natale, Giuseppe Conte verso un nuovo Dpcm: il ritocco non basta, altra conferenza stampa a reti unificate

Ci risiamo, Giuseppe Conte potrebbe firmare l’ennesimo “Dpcm ad hoc” contenente le restrizioni ulteriori per il Natale e le festività in generale. È l’indiscrezione che arriva dall’Adnkronos, che cita fonti di governo proprio nelle ore in cui è in corso la riunione tra il premier e i capi delegazioni della maggioranza, decisiva per trovare una sintesi tra l’ala rigorista e quella meno oppressiva che animano l’esecutivo. In ogni caso pare proprio che arriverà un nuovo Dpcm, dato che le misure sul Natale previste in quello precedente ora sono ritenute insufficienti.

Nello specifico però anche il Cts è spaccato e si è limitato a suggerire a Conte massima prudenza: per questo potrebbe arrivare una sorta di lockdown per i giorni festivi e prefestivi delle due settimane più a rischio. Chissà che dietro la scelta di un ulteriore decreto del presidente del Consiglio non ci sia anche la mano di Rocco Casalino, sempre molto attento all’immagine e alla comunicazione di Conte: a ridosso del Natale manca solo l’ennesima conferenza stampa a reti unificate del premier… Il governo deve però fare i conti con quella che potrebbe essere la reazione dei cittadini, presi in giro fin dal principio della seconda ondata: a novembre sono stati chiesti sacrifici con l’intento di avere un minimo di libertà a Natale, ma tale scenario non si è verificato e adesso gli italiani potrebbero ritrovarsi in una zona rossa nazionale nei giorni di festa. Non resta che sperare che questo benedetto vaccino funzioni e soprattutto che arrivi presto…

