Teresa Bellanova, "neanche una velina da Chigi?": renziani imbarazzati dal silenzio di Conte sull'alleato Travaglio

“Ho aspettato fino a tardi per vedere se Giuseppe Conte ritenesse di fare un tweet, un post, una velina da Chigi, cose che abbondano nella quotidianità, a difesa della ministra Teresa Bellanova”. Ettore Rosato è entrato a gamba tesa sul premier per la polemica innescata da un editoriale di Marco Travaglio che ha scatenato i renziani, e non solo. Il presidente di Italia Viva ha rimarcato che il Fatto Quotidiano è un “giornale che definire vicino al presidente del Consiglio è un po’ poco”, e forse così si spiega il silenzio imbarazzante di Conte, che non ha ritenuto necessario spendersi in difesa di un suo ministro. “Non so se Teresa sia la più brava del mondo come tutti gli altri che siedono nel Consiglio dei ministri”, ha rincarato la dose Rosato con una citazione del premier: “So che è una persona onesta - ha aggiunto - una lavoratrice, una donna seria con grande senso dello Stato. E il silenzio del presidente del Consiglio mi imbarazza, ma dovrebbe imbarazzare più lui”.

