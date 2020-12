Susanna Ceccardi, "governo con Salvini e Renzi a queste condizioni". La bomba della leghista

17 dicembre 2020 a

a

a

"Io parlerei anche col diavolo". Susanna Ceccardi, intervistata dal Foglio, apre a un governo con Matteo Salvini e Matteo Renzi insieme, a precise condizioni. D'altronde, , spiega l'europarlamentare della Lega, se l'alternativa è tenersi il governo Conte fino al 2023, occorre trovare in ogni modo qualche altra via. Non è più il tempo di "sovranisti vs cessionisti": "La pandemia - sottolinea l'ex candidata governatrice del centrodestra in Toscana - ci mette di fronte a un ulteriore cambio di scenario: capaci versus incapaci. Gran parte dei secondi sono al governo. I primi devono trovare la forza e la via per mandarli a casa". E allora, se servirà un accordo con Italia Viva, avanti: "L'importante sarebbe in quel caso non rimanere ostaggio dei ricatti di Renzi". Servirebbe un nuovo contratto di governo, stile 2018 col M5s: "È questione di mantenere le promesse: Renzi non è un campione in questo e personalmente mi fido anche poco. Ma il Matteo giusto questo lo sa benissimo".



"Politico e giornalista, due volte mentitore. Eppure Salvini...". Renzi? Senaldi, soffiata sul leader leghista

Nel contratto ci dovrebbero essere punti insindacabili: "Ristori veri a chi non lavora. La garanzia di spendere le risorse in accordo coi governatori regionali, e non con le task force inventate. Ristabilire i decreti Salvini. Far passare le limitazioni alla libertà dei cittadini attraverso il Parlamento e non più con dpcm". Sui decreti sicurezza, per la verità, la strada sembra strettissima. Anche perché sarebbe una maggioranza di centrodestra: "Salvini, Meloni, Berlusconi. Se ci sono tutti, un ragionamento si può fare altrimenti no. Ci potrebbe anche essere una parte del M5s, coerente con il primo contratto di governo. Per il Pd, invece, non potrebbe esserci spazio". Altro piccolo problema: la Meloni ha già detto di non essere disponibile a scenari di questo tipo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.