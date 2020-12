Ignazio La Russa, Pd e Repubblica accusano: caos al Senato per il decreto Sicurezza? "Colpa sua, come lo ha favorito"

18 dicembre 2020 a

a

a

Una bagarre a tutti gli effetti quella scoppiata in Aula al Senato durante la discussione sulla modifica dei decreti Sicurezza. I senatori del centrodestra, e della Lega in particolare, hanno iniziato a protestare – occupando i banchi del governo – dopo che il ministro per i Rapporti con Parlamento Federico D’Incà ha fatto un annuncio. Il ministro ha comunicato la decisione del governo di porre la questione di fiducia sul provvedimento che modifica i decreti voluti in passato da Matteo Salvini. Per i leghisti si tratta di un dito nell’occhio perché fa abortire la discussione generale. Stando a quanto riporta Repubblica, la colpa del caos scoppiato in Aula sarebbe tutta di Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato. Il quotidiano, infatti, scrive così: “La Russa prende tempo nel dare la parola al ministro, consentendo così ai leghisti di raggiungere lo scranno governativo ed impedirgli di parlare”. E anche i dem se la prendono con l’esponente di Fratelli d’Italia: “Vergognati! Mettiti la mascherina! Vogliamo la presidente!”. Maria Elisabetta Casellati, infatti, non era lì in quel momento e adesso dovrà visionare foto e video per valutare eventuali sanzioni.

Video su questo argomento "Fiducia sul Dl migranti". Ed è caos in aula: ministro grillino travolto dalla Lega, banchi occupati al Senato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.