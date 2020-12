Variante inglese, Zoffili della Lega contro Di Maio: "Chieda scusa e predisponga voli di Stato per i rimpatri dalla Gran Bretagna"

21 dicembre 2020 a

"È vergognoso che il governo abbia abbandonato a loro stessi centinaia di italiani che vivono e lavorano a Londra e nel Regno Unito”. Il duro rimprovero arriva da Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo della Lega in Commissione Affari Esteri. “Non è degno di una nazione civile compiere un atto così ignobile nei confronti dei nostri connazionali che, dopo essersi pagati i tamponi, sono stati bloccati in aeroporto con in mano la carta d'imbarco, e lì abbandonati senza alcuna comunicazione ufficiale", ha aggiunto. Secondo Zoffili, la decisione di bloccare i voli dalla Gran Bretagna a causa della nuova variante del virus è stata adottata senza tenere in considerazione gli italiani all’estero. “A decine mi stanno contattando chiedendomi assistenza, richieste che sto trasmettendo ai validi funzionari dell'Unità di Crisi della Farnesina”, ha raccontato il deputato leghista. E poi l’attacco contro l’ex capo politico del M5s: “Sto presentando un'interrogazione urgente al ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, chiedendo come il governo intenda affrontare la questione. Ritengo necessario che il ministro chieda scusa ai nostri connazionali predisponendo immediatamente voli di Stato per garantire a questi cittadini italiani il diritto al rimpatrio, facendo ogni sforzo utile per risolvere in tempi brevissimi l'ennesimo pasticcio combinato da questo esecutivo”.

