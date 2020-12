Matteo Salvini a Porta a Porta: “Conte e Renzi? Tutto cancellato, non perdiamo neanche 5 minuti con loro”

22 dicembre 2020 a

a

a

“Penso che ormai gli italiani si siano abituati ai litigi mensili tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi”. Così si è espresso Matteo Salvini nel salotto di Bruno Vespa, secondo le anticipazioni che arrivano da Porta a Porta, che andrà in onda su Rai1 nella seconda serata di martedì 22 dicembre. “Si insultano, poi tutto cancellato e nemici come prima”, ha dichiarato il segretario della Lega con grande realismo: “Ma noi non abbiamo perso neanche cinque minuti dietro a questo teatrino”. Il riferimento è chiaramente a quanto avvenuto stamattina, con il premier che ha ceduto alle richieste di Italia Viva, escludendo la tanto discussa task force dalla bozza del Recovery Plan.

Ovviamente i renziani si sono subito intestati la vittoria politica, ma il capitolo crisi di governo non è ancora del tutto archiviato: le minacce di Iv potrebbero andare avanti ancora un po’, giusto il tempo di capire quanto ancora Conte è disposto a concedere pur di non perdere il posto a Palazzo Chigi. Nel frattempo Salvini ha messo in evidenza l’unità mostrata recentemente dal centrodestra: “Quando è compatto è ascoltato dal governo, o almeno ogni tanto. Se l’ascolto continua è una buona notizia. Faccio un esempio di quello che non va: la scuola. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti, quanti mezzi pubblici, quanti ragazzi per classe. Vorremmo capire come, dove e perché da Lucia Azzolina ma finora sulla scuola abbiamo avuto zero contatto, zero confronto”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.