Matteo Salvini, la sfida di Natale a Conte: "Mattina e pranzo, ecco dove andrò". Resistenza civile al Dpcm

Il Natale di sfida al Dpcm di Matteo Salvini ha già un cronoprogramma. Mattinata con i City Angels, a Milano, per distribuire generi alimentari ai bisognosi e pranzo all’Opera Cardinal Ferrari del capoluogo lombardo, struttura visitata più volte dal leader della Lega anche negli anni scorsi. In passato Salvini era solito consegnare dei regali ai bambini ricoverati all’ospedale Buzzi, tradizione che quest’anno non ha potuto replicare a causa del Covid. La Lega ha comunque fatto recapitare dei doni ai piccoli pazienti. Per il Santo Natale, però, la posta in gioco è simbolica e politica: a fronte della zona rossa e del divieto di uscire di casa, con deroga per chi vuole fare visita a parenti o amici (ma non più di due e con minori sotto i 14 anni), l'ex ministro degli Interni ha annunciato la sua forma di resistenza civile al governo.

