Vincenzo De Luca, Fratelli d'Italia contro il governatore: "Abuso di potere? Riferisca in aula"

29 dicembre 2020 a

a

a

"Il presidente della Regione Campania Vicnenzo De Luca ancora non ha chiarito se la vaccinazione anti Covid a cui si è sottoposto era prevista, o semplicemente ha saltato a pièpari la fila sottraendo così una fiala destinata a qualcuno che invece aveva la priorità. Siamo dinanzi a un abuso di potere? Per questa ragione presenterà un'interrogazione parlamentare affinchè sia fatta definitivamente chiarezza".. A parlare così è Antonio Iannone, senatore di Fratelli d'Italia commissario regionale di FdI in Campania.

"Perché apprezzo il gesto di De Luca": prego? Il governatore salta la fila e Celentano lo applaude

La vaccinazione del governatore campano, quindi, continua creare polemiche. "Io mi farò il vaccino quando verrà il mio turno, io in Veneto ho proibito che qualcuno che non ha diritto venga vaccinato prima. È una cosa scandalosa", ha spiegato il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Non ho nulla da dire, credo sia una polemica di cui possiamo fare a meno, io mi vaccinerò quando mi chiameranno, ma per qualche tempo avrò l'immunizzazione dal virus, avendo avuto una polmonite da Covid", ha invece precisato Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna. "Sono amico del Sindaco di Napoli, De Magistris, però apprezzo il gesto di Vincenzo De Luca nel vaccinarsi per primo. È chiaro che l'ha fatto per incoraggiarci", ha invece apprezzato il gesto di De Luca Adriano Celentano, e lo ha fatto sapere dal suo account Instagram.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.